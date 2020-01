Villejuif : ce que l'on sait de l'attaque au couteau qui a fait un mort

Pompiers et forces de l'ordre sur le lieu d'une attaque au couteau à Villejuif

et Paul Turban

publié le 03/01/2020 à 16:21

On dénombre trois victimes à Villejuif dans le Val-de-Marne. Ce vendredi 3 janvier, vers 14 heures, un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes au parc des Hautes-Bruyères, à l'est de la ville francilienne, à quelques kilomètres au sud de Paris. Une personne est morte, et deux blessés sont en urgence relative.

L'assaillant est de type caucasien. Il était vêtu d'un vêtement long blanc, était pieds nus et portait une barbe. Selon certains témoins, il aurait crié "Allahu akbar", ce que la police cherche à vérifier et confirmer. L'attaquant a essayé de fuir, prenant la direction de l'Haÿ-les-Roses. Les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) l'ont abattu.

Le service de déminage de la Préfecture de police s'est rendu sur les lieux pour vérifier que la dépouille de l'assaillant n'avait pas d'explosifs. Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, est sur place.

À ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire.

