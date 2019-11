Radicalisation : "L'islam, ça n'est pas le repli sur soi", affirme Laurent Nuñez

publié le 28/11/2019 à 09:57

Les préfets ont rendez-vous ce jeudi 28 novembre au matin au ministère de l'Intérieur pour un séminaire centré sur la lutte contre l'islamisme, l'objectif étant de mettre en place une politique offensive pour éradiquer le repli communautaire.

"Depuis 2015, la lutte contre le terrorisme s'est organisée autour de la radicalisation violente. Mais il y a un autre phénomène dans certains quartiers qui tend à considérer que la loi de Dieu peut être supérieure à la République", a expliqué le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro d'Yves Calvi sur RTL. Selon lui, le message à faire passer aussi est que "l'islam, ça n'est pas le repli sur soi".

Une politique de lutte contre le repli communautaire est déjà en place dans certains quartiers et elle va être étendue à l'ensemble du territoire. Depuis deux ans, les autorités ont procédé à des contrôles dans certains quartiers, dans le cadre de cette lutte, et ont enregistré les fermetures de 133 débits de boissons -qui excluaient les femmes-, de 13 lieux de culte, 9 associations et également 4 écoles hors-contrat.

Laurent Nuñez a insisté sur le fait que cette politique contre la radicalisation violente et le repli communautaire visait une minorité de personnes et qu'elle avait aussi pour objectif de prôner le vivre ensemble et permettre à tous les musulmans de pratiquer leur religion sereinement.