Alcool au volant : Christophe Castaner veut généraliser l’éthylotest anti-démarrage

publié le 27/12/2019 à 21:16

Boire ou conduire, un choix bientôt impossible si la généralisation, attendue par Christophe Castaner, s’applique à tout l’Hexagone. Le ministre de l'Intérieur a soutenu, ce jeudi 26 décembre la mise en place, dans tous les départements, de l’éthylotest anti-démarrage (EAD) en substitution d'un retrait de permis pour les conducteurs arrêtés avec un taux d’alcoolémie entre 0,8 et 1,8 grammes d’alcool par litre de sang.

Depuis septembre 2018, un conducteur peut se voir assigné, par les préfets, d’un éthylotest anti-démarrage s’il a été contrôlé en état d’ivresse. En un peu plus d’un an, près de 1 500 éthylotests de ce type ont été installés, rapporte Ouest France. Cette mesure permettrait "de réduire la récidive", selon Emmanuel Barbe, délégué à la Sécurité routière.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a indiqué vouloir étendre cette disposition, le plus rapidement possible, qui ne s’applique que dans 54 départements. Or, dans certaines régions, il manque des installateurs agréés. Dans d’autres, les procédures administratives n’ont pas encore été mises en place, précise Emmanuel Barbe.



Un équipement onéreux

Quant à l’obligation de rendre obligatoires les EAD dans tous les véhicules, le délégué à la Sécurité routière n’y est pas favorable. "Pourquoi l’imposer à des personnes qui ne boivent pas ou qui gèrent parfaitement leur consommation d’alcool avant de conduire ?", s'interroge-t-il.

D'autant que le coût d’installation d’un EAD reste élevé : de 1.200 à 1.500€. À partir de 2022, tous les nouveaux véhicules devront être équipés d’une prise permettant de brancher un EAD, une obligation qui fera sans doute baisser les tarifs des équipements.



Rappelons qu’environ 30 % des accidents mortels sont liés à la consommation excessive d’alcool. Un triste bilan qui ne diminue pas, d’après l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR). L’institution a enregistré 925 décès sur la route, en 2012, dans un accident impliquant au moins un conducteur alcoolisé.