VIDÉO - PSG : Layvin Kurzawa témoin d'une agression raciste

"Une scène choquante qui devient un peu trop courante de nos jours". En sortant de l'entraînement, le jeudi 1er juillet, le défenseur du Paris Saint-Germain a assisté à une dispute d'une rare violence entre un supporter et "un gendarme en civil", surplombée d'insultes racistes.

Armé de son téléphone, Layvin Kurzwa s'empresse de filmer la scène et de la partager sur les réseaux sociaux. "Ce matin à la sortie du centre d’entraînement, j’ai assisté à une scène choquante et qui devient un peu trop courante de nos jours", écrit-il sur Twitter.

Le latéral en dit plus sur Instagram, le jour de l'incident. "Depuis lundi, à la sortie du centre d'entraînement, un supporter me donne le sourire grâce à sa joie de vivre et son amour pour le PSG donc j'avais décidé de lui offrir un maillot. Chose qui a été faite aujourd'hui et j'ai voulu immortaliser ce moment. Et pendant ce temps, j'ai assisté à cette scène où un gendarme en civil insulte une personne", explique le joueur parisien, qui précise qu'aucune raison n'explique ce déferlement de haine.