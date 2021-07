PSG : ce que Sergio Ramos peut apporter

Libéré par le Real Madrid où il a passé les 16 dernières années d'un carrière entamée à Séville, Sergio Ramos aurait bel et bien signé pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, selon plusieurs sources. Même à 35 ans, le défenseur central aux 180 sélections avec l'Espagne (23 buts) est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste.

Champion du monde 2010, deux fois champion d'Europe avec l'Espagne, quatre fois vainqueurs de la Ligue des champions au Real Madrid, il représente un gage d'expérience unique et une personnalité forte. Les cadres du vestiaires réclament l'arrivée d'une telle personnalité pour aborder les grandes joutes européennes depuis les départs du Suédois Zlatan Ibrahimovic en 2016 et de l'Italien Thiago Motta en 2018.

Sergio Ramos est aussi proche de Neymar dans la vie. Après l'arrivée, libre, du Néerlandais Georginio Wijnaldum (ex Liverpool) au milieu de terrain, et celle imminente du latéral droit marocain Achraf Hakimi, en provenance de l'Inter Milan pour plus de 60 millions d'euros, le PSG part sur les chapeaux de roue dans ce mercato estival.

Un nouveau message envoyé à Mbappé ?

Des renforts de poids qui pourraient infléchir la position de Kylian Mbappé. Pour l'heure, l'attaquant des Bleus a informé le club qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2022. Mais à un an et demi de la prochaine, Coupe du monde, le Qatar semble prêt à tout pour exaucer, d'abord, ses rêves de Ligue des champions.