Vaucluse : un enfant de 2 ans enlevé par son beau-père

publié le 25/01/2021 à 01:09

Personne n'a de nouvelles du petit Joud Berzi depuis le 19 janvier dernier. Le petit garçon âgé de 2 ans et demi a été enlevé par son beau-père, un homme de 34 ans, à Carpentras, dans le Vaucluse.

Selon Le Parisien, l'homme et l'enfant son activement recherchés et pourraient désormais se trouver en Italie. Les services de la police judiciaire d'Avignon ont été chargés d'une enquête pour "enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans".

Le mardi 19 janvier, l'homme, un dénommé Hamdi Barez, aurait profité de l'absence de la mère du petit garçon, partie porter plainte pour violences conjugales, pour enlever l'enfant. Le lendemain, la mère a été contactée par le kidnappeur qui lui assure qu'il a rejoint l'Italie et menace de tuer son fils.

Un appel à témoins à été lancé. L'enfant était vêtu, le jour de sa disparition, "d'un haut de survêtement de couleur grise avec capuche, d'un body aux manches courtes bleu marine et bleu ciel, d'un pull à manches longues avec un dessin représentant Mickey Mouse et d'un manteau 3/4 de couleur noire", précise Le Parisien.

En cas d'informations sur cette affaire, merci de contacter la direction zonale de police judiciaire Sud à Marseille au 04.91.39.86.04.