Oise : plusieurs tentatives d'enlèvement sur des enfants, le parquet saisi

publié le 17/01/2021 à 23:37

Les nouvelles sont inquiétantes pour les familles autour de Bacouël, dans l'Oise. En une semaine, deux collégiens, une jeune fille de 14 ans et un adolescent de 11 ans ont été victime de tentatives d'enlèvement, avec à chaque fois une méthode simillaire.

Comme l'explique France 3, mercredi 13 janvier, alors que la jeune fille se rend à son arrêt de bus à Bacouël (Nord-Est de Beauvais), un homme coiffé d'une casquette et d'une capuche s'approche d'elle et la poursuit. Un second homme caché au volant d'une voiture la suit aussi. Heureusement, l'adolescente a pu activer son alarme anti-agression et a eu le réflexe de frapper à une porte où brillait de la lumière, faisant fuir les agresseurs.

Le 16 décembre, une tentative agression similaire se produisait non loin de l'arrêt de bus de Bacouël. L'adolescent de 11 ans se rendait à l'arrêt lorsqu'un homme s'est approché de lui : "Il a demandé à mon fils de venir avec lui. Mon fils a dit non. L'homme a insisté en disant qu'il avait quelque chose à lui montrer", a témoigné la mère du garçon, interrogée par France 3. Une fois de plus, les agresseurs n'ont pas atteint leur but puisque le garçon a pu rejoindre un ami à lui qui était à côté. Cette fois encore, les deux hommes se sont enfuis en voiture.

Suite à ces deux évènements ressemblants, les parents ont prévenu le principal du collège de Breteuil-sur-Noye où sont scolarisés les enfants, la mairie et la gendarmerie locale. Selon France 3, une enquête est en cours et le parquet de Beauvais a été saisi du dossier.