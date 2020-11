publié le 25/11/2020 à 13:41

C'est son "combat". Hélène de Ponsay a perdu sa sœur dans un féminicide en 2019. Depuis, elle a co-fondé l’Union nationale des familles de victimes de féminicide qui plaide pour un meilleur accompagnement des victimes de violences conjugales et de leurs proches. Plus précisément, elle souhaite sensibiliser le plus grand nombre aux formes diverses que peuvent prendre ces violences.

"Aujourd'hui mon combat c'est réellement de faire prendre conscience de ce qu'est l'emprise, de ce que sont les violences psychologiques", explique-t-elle sur RTL. "Ce qui doit alerter c'est l'isolement de la personne, le contrôle coercitif que [le conjoint] peut effectuer sur elle. Ils sont très très forts pour inverser la culpabilité et que la femme aie l'impression que c'est sa faute ce qui lui arrive."

À l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et un an après la fin du Grenelle des violences conjugales, elle salue la prise de conscience autour du fléau des féminicides. "La parole s'est libérée, les médias se sont saisis du sujet, relève-t-elle. Mais ce n'est pas terminé, aujourd'hui on voit des verdicts beaucoup plus sévères et on aimerait que ce soit de manière plus régulière."