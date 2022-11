Un salarié peut-il être licencié parce qu'il n'est pas assez drôle ?

Non, un salarié ne peut pas être licencié au seul motif qu'il n'est pas assez "fun", pas assez drôle ou même pas assez bon vivant. La Cour de cassation a annulé le licenciement d'un homme travaillant dans un cabinet de conseil et qui avait été congédié pour avoir "refuser d'adhérer aux valeurs de son entreprise" et plus précisément, à la valeur "fun and pro".

Une valeur qui inclut de "participer au séminaire et aux pots de fin de semaine avec de très grandes quantités d'alcool, des brimades et des dérapages", écrit la Cour de cassation. Mais aussi des simulacres d'actes sexuels, l'obligation de partager son lit avec un autre collaborateur, l'usage de petits surnoms pour désigner les salariés ou encore l'affichage, dans les bureaux, de photos maquillées...

"Tout cela relève de la liberté d'opinion et d'expression du salarié", a tranché la Cour. "Rien ne l'oblige à y participer et surtout, tout cela ne peut pas justifier un licenciement." L'employeur ne trouvera sans doute ça pas très fun, mais il va devoir verser des indemnités à son ancien collaborateur.

