Emploi : est-il risqué de déménager loin de son entreprise ?

En Bretagne, un employé d'une entreprise basée dans les Yvelines a récemment été licencié pour avoir déménagé trop loin de son travail pendant la crise du coronavirus. L'affaire a dû provoquer quelques sueurs froides chez certains salariés, mais ce vendredi 22 avril RTL vous rassure : toutes les personnes qui ont déménagé à cette période ne doivent pas forcément s'inquiéter.

Cela dépend notamment de vos allers-retours entre votre domicile et votre travail. "S'il y a du télétravail deux à trois jours par semaine, ce qui est un peu la moyenne de ce que l'on retrouve dans les entreprises actuellement, et que vous ne devez vous rendre au bureau que deux fois par semaine, la question est un peu différente", explique l'avocate Muriel Pariente, du cabinet Ashurst.

Selon elle, "cette décision de cour d'appel ne fait pas jurisprudence. On est quand même dans un cas assez particulier où le salarié ne pouvait pas télétravailler et à lui-même demander sa mutation dans un lieu plus proche." Une requête effectuée pour "éviter la fatigue des trajets".

L'argument a alors été repris par son employeur, qui s'en est servi à son avantage. Ce n'est donc ni le déménagement, ni une baisse de ses performances au travail à cause des longs trajets qui ont justifié le licenciement, mais bien sa mise en danger. Faire quatre heures de route à l'aller et quatre heures de plus au retour pour travailler signifie risquer un accident et l'entreprise aurait pu être considérée comme en partie responsable.