VIDÉO - Capital : "Tu sais que tu as mal, mais c'est comme ça", plongée au cœur des entrepôts Amazon

Une semaine seulement avant le début du Black Friday, la question du respect des travailleurs dans les entrepôts Amazon se pose. Un journaliste de l'émission Capital s'est fait embaucher dans une usine du géant de Jeff Bezos afin de découvrir les conditions de travail des ouvriers.

Dès son arrivée, on lui annonce l'objectif de productivité : 42 colis à vider par heure. Pour une moyenne de cinq kilos par colis et pour une journée de sept heures avec trente minutes de pause par jour, cet objectif représente 1,4 tonne à manipuler par jour. À ces objectifs, durs à tenir, s'ajoute un contrôle permanent sur les employés. Ils sont scrutés et comparés aux autres performances en permanence.

Le journaliste accuse le coup après quelques jours de travail, le corps est fatigué et les mains sont douloureuses. "Tu sais que tu as mal, mais c'est comme ça", lui livre un employé qui travaille pour Amazon depuis deux ans. Le bilan de cette séance de recrutement est sans équivoque. Après dix jours de travail, sur les cinq intérimaires embauchés, deux sont partis ou se sont fait remercier, une personne a fait un malaise, deux réalisent leur objectif et le journaliste a perdu trois kilos.

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 20 novembre 2022 sur M6 dans Capital.

