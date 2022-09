Piratage dans les hôpitaux : quels sont les risques pour les patients ?

En 2021, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information recensait une cyberattaque par semaine et depuis peu, des hôpitaux sont fréquemment visés par ces piratages informatiques.

Les centres hospitaliers sont en effet des cibles de choix pour les pirates informatiques, car ils concentrent beaucoup d'informations très intéressantes à revendre. Les numéros de portable sont par exemple revendus à des pirates spécialisés dans les arnaques téléphoniques, comme le fameux CPF. Des vols d'informations plus intimes dans le dossier médical peuvent aussi permettre aux pirates d'exercer un chantage sur les victimes, notamment des personnes médiatiques.



L'hôpital de Corbeil-Essonne a d'ailleurs récemment subi une attaque. Tout le système de l'établissement a été paralysé, les pirates réclamant 10 millions d'euros pour le débloquer. En avril 2022, le groupement hospitalier Cœur Grand Est avait lui aussi été attaqué. Les informations récoltées seraient aujourd'hui en vente sur le Dark Web.

Que faire en cas d'attaque ?

Malheureusement, il est facile de tomber dans les pièges des voleurs : "Les pirates envoient des mails frauduleux aux salariés. Il suffit d'une pièce jointe ouverte et c'est tout le système qui est infiltré", explique Damien Bancal, journaliste spécialiste cybersécurité au micro de Charlotte Méritan, chroniqueuse dans l'émission "Ça peut vous arriver".

Si l'on pense être concerné par une attaque, la première chose à faire est de changer ses mots de passe, de les sécuriser et de bien faire attention aux mails et appels douteux que l'on pourrait recevoir. Et quoi qu'il arrive, ne jamais envoyer d'argent ou donner ses informations bancaires !

Hormis les problèmes de réorganisation, ces attaques posent surtout ce problème de sécurité concernant des données sensibles et relevant de la vie privée. Si un pirate essaie par du chantage de soutirer de l'argent, via une rançon, il ne faut surtout pas payer car dès lors que l'attaque est lancée, concernant le vol des informations, c'est déjà trop tard.

