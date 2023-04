Intervention d'urgence : comment ne pas se faire arnaquer ?

Serrure cassée, fuite d'eau, problème électrique... Lorsque l'urgence d'une de ces situations vous amène à faire appel à un professionnel, qu'il soit réparateur ou dépanneur, ne vous précipitez pas pour autant. Il faut essayer de rester vigilant car malheureusement, dans ces situations, vous êtes vulnérable car vous avez besoin d'un service immédiatement.

Certaines personnes peu scrupuleuses n'hésitent pas à profiter de la situation et se livrent à de véritables pratiques commerciales qualifiées de déloyales, pour ne pas dire d'escroquerie. Par exemple : une facturation de travaux inutiles, un devis au prix exorbitant, la dégradation d'installations ou de pièces pour pousser le client à leur remplacement avant la réparation.

Mon conseil pour choisir un professionnel : avoir le réflexe d'appeler votre assurance habitation pour leur demander la liste des professionnels avec qui ils travaillent. Deuxième conseil : essayez si possible de choisir un professionnel qui est près de chez vous pour éviter les frais de déplacement. Troisième conseil : si vous êtes dans une copropriété, n'hésitez pas à demander au syndic.

La "Règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

