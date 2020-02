publié le 04/02/2020 à 12:08

Une opération de police d’envergure a été menée par le RAID ce mardi 4 février au matin à Toulouse et ses environs. 8 personnes soupçonnées d’avoir tué un quinquagénaire le 26 mai dernier en le rouant de coups dans la rue ont été interpellées. La victime avait été tabassée à la sortie d'un bar au cours d'une violente rixe et avait succombé à ses blessures à l'hôpital.

Au cours de leur enquête, les policiers ont identifié 9 participants à cette rixe, des personnes issues de la communauté des gens du voyage. Ces personnes étaient dispersées sur trois camps : deux camps toulousains et un camp à Pamiers dans l'Ariège.

Étant donnée la difficulté d’interpeller les suspects, et le besoin de coordonner les arrestations, deux unités du RAID (Toulouse et Montpellier) ainsi que des policiers locaux et des CRS ont été mobilisés pour cette opération d’envergure. Un neuvième suspect, déjà incarcéré pour d’autres faits, sera extrait de sa cellule pour être également entendu.