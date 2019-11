La véritable histoire du Raid

publié le 13/11/2019 à 21:01

A la une, les coulisses du Raid, cette unité d’élite de la police nationale dont les opérations font régulièrement les grands titres de la presse et des médias.



Quand on dit « RAID » on pense tout de suite aux prises d’otages, aux forcenés, aux terroristes. Tout le monde se souvient de l’arrestation des membres d’Action directe, de la prise d’otage à la maternelle de Neuilly, du siège, à Toulouse, de Mohamed Mehra ou, plus près de nous, des journées terribles de Janvier et novembre 2015 Charlie Hebdo… l’hyper Casher de la porte de Vincennes… le stade de France, les terrasses du 10è arrondissement, le Ba-ta-clan… et puis Nice ou encore Magnanville et Saint-Etienne du Rouvray…



Les experts du Raid sont prêts à tout moment à faire face à des situations impossibles et à tout faire pour qu’il n’y ait pas d’effusion de sang. Ce ne sont ni des cow-boys, ni des Kamikazes. Mais ce sont des guerriers – et depuis peu – des guerrières, toujours fidèles à la devise du Raid : « Servir sans faillir » !

Nous vous racontons donc ce soir la petite et la grande histoire du Raid avec son fondateur, le commissaire et ancien préfet Ange Mancini, qui a été son patron de 1985 à 1990. Egalement invité de l’heure du crime, l’historien de la police Charles Diaz qui nous dira l’originalité de cette unité particulière par rapport aux autres groupes d’élite qui, à d’autres époques, avaient aussi à protéger la veuve, l'orphelin, et les autres citoyens !





Nos invités

Charles Diaz est commissaire général de la police nationale et historien, Ange Mancini, premier patron du RAID ( de 1985 à 1990), ancien préfet haut responsable de la police judiciaire devenu préfet. Pour leur livre : « Histoire du RAID illustré – Servir sans faillir » chez Mareuil Editions, préface de l’ancien ministre de l’intérieur, Pierre Joxe.