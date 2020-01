Paris et Toulouse, villes où l'on perd le plus de temps dans les bouchons

publié le 29/01/2020 à 22:33

Un automobiliste parisien perd six jours et 19 heures par an dans les bouchons. C'est ce que révèle le fabricant de GPS TomTom qui a calculé le temps perdu derrière son volant dans les grandes villes du monde en 2019. Avec un taux de congestion de 39 % et donc 163 heures perdues à Paris, soit 13 heures de plus qu'en 2018, la capitale occupe sans surprise la première place du classement en France.

Viennent ensuite Marseille, Bordeaux, Grenoble, Nice, Lyon et Toulon. À Toulouse, pourtant huitième du classement en terme de congestion, les automobilistes ont perdu en moyenne 6 jours et 14 heures, soit 41 minutes par jour, se plaçant à la deuxième place des villes les plus embouteillées en nombre d'heures cumulées. Un temps qui, sur une année, "aurait permis de regarder 134 épisodes de la série Game of Thrones, tricoter sept pulls ou cuisiner 7.286 cookies...", détaille La Dépêche du Midi. Ce chiffre représente le temps perdu sur 1 an pour un trajet quotidien d'environ 30 minutes aux heures de pointe.

En hausse sur l'ensemble du territoire, le temps perdu par les Français dans les embouteillages n'a reculé légèrement que dans quatre villes : Marseille, Montpellier, Saint-Étienne et Avignon. En moyenne, les automobilistes français ont perdu 34 heures de plus dans les bouchons depuis 2015.

Selon les données compilées par Tom Tom dans son index, la pire journée pour les automobilistes parisiens en 2019 était celle du 6 décembre, deuxième jour du mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites. Au contraire, la journée la plus fluide était celle du 15 août. Les temps de trajet ont été calculés et analysés sur l'ensemble de l'année à partir des temps de parcours réels effectués par les automobilistes équipés de GPS TomTom.