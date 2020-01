Rixe mortelle : la détention du rappeur MHD prolongée

publié le 27/01/2020 à 03:03

Le rappeur MHD a vu sa détention provisoire prolongée de six mois selon des informations de Libération. Accusé d'avoir participé à une rixe mortelle, il a été mis en examen et écroué il y a un an de cela.

Sa voiture avait été utilisée en juillet 2018 pour renverser un jeune homme rue Saint-Maur dans le Xème arrondissement de Paris qui avait ensuite été lynché, frappé et poignardé. Loïc K. n'avait pas succombé à ses blessures quelques minutes après sa prise en charge par les pompiers. Il était originaire d'une cité rivale de celle d'où le rappeur et quatre autres suspects viennent.

MHD, 25 ans, nie toute participation à l'affaire depuis le début et affirme qu'il laissait sa voiture à disposition de tous au sein de sa cité. Il a cependant été identifié sur des images de vidéosurveillance grâce à sa teinture blonde très reconnaissable et à la marque présente sur ses vêtements.