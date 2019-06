et AFP

publié le 13/06/2019 à 20:35

Près d'une tonne de marchandises a été volée aux Restos du Cœur d'une cité de Toulon mercredi 12 juin, indique ce jeudi 13 juin Christian Ponti, le responsable du centre de La Florane. Il indique que le centre a été complètement saccagé.



Le local a été cambriolé peu avant 6 heures du matin mercredi 12 juin. Les voleurs ont emporté "entre 800 kilos et une tonne de marchandises, du café, du chocolat, des produits d'hygiène et d'entretien", précise le responsable. Selon lui, les malfaiteurs auraient emporté leur butin dans des containers à poubelles.

Les voleurs auraient également mis le local sens dessus dessous. Ils auraient jeté des œufs sur les murs et le plafond, et déversé de l'huile au sol. Ce n'est pas la première fois que de tels actes touchent les Restos du Cœur. En avril dernier, à Strasbourg, six agents de la métropole européenne qui assuraient le transport de la marchandise ont reconnu avoir volé de la marchandise destinée aux personnes dans le besoin.

Le centre de la Florane devrait rouvrir la semaine prochaine, a assuré Christian Ponti.