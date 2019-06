Nice : un chauffeur de bus poursuivi pour ne pas avoir aidé une passagère agressée

publié le 13/06/2019 à 11:51

À Nice, un chauffeur de bus est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il est soupçonné de ne pas avoir réagi alors qu'une adolescente était agressée sexuellement dans son véhicule, rapporte Nice Matin.



Le 15 janvier dernier, Lætitia, 14 ans, rentre du collège vers midi, à bord du bus qu'elle emprunte tous les jours. Seule au fond du véhicule, elle joue sur son téléphone quand un homme d'une trentaine d'années s'installe face à elle et fait tout pour attirer l'attention de l'adolescente, raconte le quotidien.

"Au début, je lui ai souri", se souvient-elle. "Comme je lui ai trouvé un air bizarre, je me suis replongée dans mon jeu. Il a commencé à faire des clins d’œil, puis des bruits avec sa bouche, et il a fini par se coller contre moi". Quelques minutes plus tard, l'homme agresse sexuellement la jeune fille, se livrant à des attouchements.

Le chauffeur "n'a rien fait"

À Nice Matin, Lætitia raconte avoir fondu en larmes. Dans le bus, seul un homme réagit et va voir le chauffeur pour lui demander de faire quelque chose. "Il n'a rien fait", déplore la jeune femme.



"J’ai eu l’idée d’appuyer sur le bouton d’arrêt", explique-t-elle. Si son agresseur n'a pas tenté de la retenir, il l'a en revanche menacée. "Il m’a dit de n’en parler à personne, sinon il me retrouverait."



La mère de Laetitia a déposé plainte après avoir entendu le récit de sa fille. Mais faute de signalement précis, celle-ci n'a pas abouti, indique Nice Matin.

L'agresseur déclaré irresponsable

L'affaire a rebondi le 15 mars dernier, quand Laetitia a reconnu son agresseur dans ce même bus. Elle a prévenu sa mère qui a alerté la police. Le suspect a été retrouvé peu de temps après avant d'être placé en garde à vue.



Mais trois semaines plus tard, la brigade des mineurs a informé la mère de Laetitia que l'agresseur avait été déclaré irresponsable de ses actes et hospitalisé dans un établissement psychiatrique.



Toutefois, l'avocat de la famille a déposé une plainte à l’encontre du chauffeur du bus, pour non-assistance à personne en danger. "Il a préféré poursuivre sa route, sans s’inquiéter du sort de ma fille", s'insurge la mère de Laetitia qui souligne qu'il aurait pu déclencher une action de la brigade mobile d’intervention s'il avait actionné le bouton de détresse.