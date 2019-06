Enfants foudroyés dans le Pas-de-Calais : une cagnotte lancée pour une victime

publié le 13/06/2019 à 12:27

Une cagnotte en ligne a été créée pour soutenir Mattéo, l'un des enfants foudroyés sur un terrain de football le 4 juin dernier à Saint-Nicolas-lès-Arras, dans le Pas-de-Calais.



Frappé par la foudre avec une vingtaine de camarades lors d'un entraînement de football, le garçon de 13 ans avait fait un arrêt cardiaque avant d'être pris et charge. Hospitalisé depuis neuf jours au CHRU de Lille, son état s'améliore. "Mattéo va mieux, mais une longue rééducation commence", a expliqué le parrain de l'adolescent, dans un message relayé sur le compte Facebook de la ville de Saint-Nicolas.

Ce dernier a également lancé une cagnotte en ligne pour aider financièrement la famille. "Il (Mattéo) doit rester alité et ses parents devront rester à ses côtés au centre Hospitalier de Lille. Malheureusement, Elodie et Jérôme devront faire face à une perte financière importante le temps de l’hospitalisation (perte de salaires et frais de carburant entre Fampoux et Lille, entre autres...)", écrit-il. Le 13 juin, 3.225 euros ont déjà été récoltés grâce à 135 donateurs.