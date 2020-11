publié le 16/11/2020 à 13:35

Le drame avait été évité de justesse grâce à l'intervention de quatre passagers. Ayoub El Khazzani, 31 ans, d'origine marocaine, sortait des toilettes d'un train Thalys à l'été 2015 avec une kalachnikov, neuf chargeurs, un pistolet automatique et un cutter. Grâce à l'intervention de trois Américains et d'un Anglais, le massacre avait pu évité.

Le procès de cet attentat déjoué vient de s'ouvrir ce lundi 16 novembre, et le tireur comparait avec trois hommes accusés de l'avoir aidé et l'ombre du commanditaire des attentats de Paris plane sur ce procès.

Ce qui va être jugé c'est le tout premier acte de la vague de terreur qui a frappé Paris et Bruxelles ensuite. Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris est celui qui va recruter Ayoub El Khazzani. Tous les deux vont profiter du chaos migratoire de l'été 2015 et se mêlent au flux de réfugiés sur la route des Balkans. Le terroriste le plus recherché d'Europe réussit à rejoindre la Belgique. C'est là qu'il précise à El Khazzani sa mission : faire un massacre dans un Thalys.

Aujourd'hui, l'homme dans le box assure qu'il est prêt à répondre à toutes les questions. Les trois Américains vont traverser l'Atlantique pour témoigner en fin de semaine.

