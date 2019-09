L'islamologue et théologien Tariq Ramadan

et AFP

publié le 10/09/2019 à 21:58

La date de parution est prévue mercredi, mais la publication du livre de Tariq Ramadan, Devoir de vérité, pourrait ne pas avoir lieu. Une des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol a saisi la justice pour le faire interdire. Une question de respect de la loi, selon son avocat Me Eric Morain.

Surnommée "Christelle" dans les médias, cette plaignante invoque la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit de "diffuser (...) des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles".

Cette infraction est passible d'une amende pouvant s'élever à 15.000 euros. Son avocat demande également que le nom de sa cliente soit remplacé dans le livre par le pseudonyme Christelle. L'audience est prévue mardi matin au tribunal de Paris.

"Il faut interdire la diffusion de ce livre en l'état, qui révèle l'identité de ma cliente à 84 reprises", a expliqué Me Eric Morain. "Tous les organes de presse ont respecté la loi. Tariq Ramadan doit la respecter aussi."

Christelle accuse l'intellectuel musulman de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel à Lyon, en octobre 2009, ce qui a valu à ce dernier d'être mis en examen. Il avait d'abord nié tout rapport sexuel avant d'être contredit par l'enquête et d'évoquer aujourd'hui une "relation consentie".

Mis en examen pour deux viols en France

Dans son ouvrage, Tariq Ramadan relate la manière dont il a vécu l'affaire qui lui a valu de passer près de dix mois en détention provisoire, dans un texte teinté de méditations spirituelles. Il y dresse un parallèle entre son cas et l'affaire Dreyfus, le retentissant scandale de la IIIe République mêlant erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme à l'encontre du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort de haute trahison en 1894 avant d'être finalement réhabilité en 1906.



Tariq Ramadan est mis en examen pour deux viols en France. Il y est également accusé par deux autres femmes de viols, dont l'un en réunion, des plaintes déposées en mars 2018 et juillet dernier. Accusé également de viol par une femme en Suisse, il doit être entendu cet automne à Paris par un procureur de Genève.