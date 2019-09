publié le 09/09/2019 à 16:45

Un nouveau témoignage accablant pour Tariq Ramadan. Mis en examen pour deux viols, dont l'un sur personne vulnérable, et visé par six plaintes au total, l'islamologue était sorti du silence le vendredi 6 septembre et assurait que toutes ces relations étaient "consenties".

Il n'aura fallu attendre que trois jours avant que la version de Tariq Ramadan ne soit contredite par l'une de ses accusatrices. La plaignante, surnommée "Brigitte", l'accuse de viol et raconte sa version des faits dans Libération.

Cette femme, qui a déposé plainte le 13 avril 2018, explique dans le quotidien comment elle a rencontré l'islamologue à Genève à la fin de l'été 2008, et a commencé à échanger avec lui. Elle confie que les premières impressions sur Tariq Ramadan étaient positives : "Nous, victimes, nous avons été séduites par Tariq Ramadan et l’avons soutenu, notamment sur le plan des idées".

Mais dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, elle a réalisé que l'homme avait plusieurs facettes, "nous avons brutalement découvert l’imposture". "Brigitte" avait retrouvé l'islamologue dans sa chambre d'hôtel à Genève. Elle raconte que "son visage s'était transformé". La plaignante l'accuse de l'avoir piégée, brutalisée et violée à plusieurs reprises cette nuit-là.

"Brigitte" a attendu près de 10 ans avant de déposer une plainte. Elle explique à Libération que, "au-delà de la violence des faits, nous avons dû aussi gérer la trahison et l’humiliation d’avoir été bernées".