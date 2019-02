publié le 27/02/2019 à 12:50

Tariq Ramadan a décidé de répliquer. L'islamologue, accusé de viols par quatre femmes, a déposé trois plaintes contre elles pour "dénonciation calomnieuse" et "dénonciation d'une infraction imaginaire", vendredi 22 février. Me Francis Szpiner, l'avocat de deux des plaignantes, contacté par RTL, a réagi.



Selon lui, ces accusations contre les quatre victimes constituent "une gesticulation médiatique et judiciaire destinée à détourner l'attention". Confiant dans le fait que ces plaintes "ne pourront pas prospérer", car "il faudrait démontrer que les faits sont faux, donc que l'instruction soit terminée, et qualifiés de faux par les juges", l'avocat dit attendre la conclusion de l'instruction "avec sérénité".

Il revient également sur la personnalité de Tariq Ramadan : "Je rappelle que, si quelqu'un a beaucoup menti c'est monsieur Ramadan, qui ne connaissait pas ces femmes, les traitait de menteuses, de mythomanes, pour finalement reconnaître qu'il avait eu des relations sexuelles avec elles mais qu'elles étaient consenties (...) Nous avons affaire à quelqu'un dont l'instruction démontre qu'il est un prédateur, qu'il a des pratiques violentes, méprisantes et humiliantes pour les femmes".