publié le 16/11/2018 à 08:29

Après dix mois de détention provisoire, Tariq Ramadan va être remis en liberté sous conditions, a-t-on appris jeudi 15 novembre. Mis en examen pour viols, l'islamologue bénéficie de cette mesure sous réserve du versement d'une caution de 300.000 euros. Le mis en cause n'aura pas le droit de quitter le territoire français et devra pointer au commissariat chaque semaine.



Une décision de justice qui porterait préjudice à l'une des accusatrices du prédicateur, selon ses dires. Sur RTL, Henda Ayari, l'une des deux plaignantes, témoigne ce vendredi 16 novembre : "Lorsque j'ai appris la décision, je pensais, peut-être un peu naïvement, que ça calmerait les soutiens de Ramadan. Et je ne sais pas pourquoi, quelques minutes après, j'ai commencé à recevoir des messages privés sur les réseaux sociaux", raconte la jeune femme avec laquelle Tariq Ramadan avait fini par reconnaître des relations "consenties".

"J'ai été harcelée, j'ai reçu des appels anonymes, ça a duré toute la nuit. On m'insulte de menteuse, on me dit que je vais le payer, on me menace... Je suis plus choquée par ce regain de violence à mon encontre que par sa libération en fait", poursuit Henda Ayari, confiant également appréhender et avoir "peur de la suite".