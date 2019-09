publié le 06/09/2019 à 10:47

"C'était une erreur". Tariq Ramadan est sorti du silence vendredi. L'islamologue de 57 ans conteste fermement les accusations de viols qui pèsent contre lui de la part de quatre femmes, mais reconnaît avoir menti. Accusé de viol par plusieurs femmes, l'islamologue, marié, a d'abord nié tout rapport sexuel avec elles, avant d'être contredit par l'enquête et plaide désormais des "relations consenties".

"J'ai voulu me protéger et protéger ma famille. C'était une erreur, j'aurais dû dire la vérité", admet-il. "Dans ma vie j'ai été en contradiction avec certains de mes principes", assume-t-il encore."J'ai des excuses à présenter à ma famille, à Dieu et à tous ceux qui dans la communauté musulmane ont pu être déçus".

Pour autant, s'agissant des témoignages de ses accusatrices, Tariq Ramadan ne compte pas rendre les armes et entend mener le "combat de l’innocence" jusqu'à son terme judiciaire. "Je ne vais rien lâcher", assure-t-il.

Victime d'un "traquenard"

Au centre d'une enquête qui a mis au jour des contradictions chez ses accusatrices, Tariq Ramadan se dit en effet victime d'un "traquenard". "Les femmes ont menti (...) C'étaient elles qui manipulaient, c'étaient elles qui planifiaient", accuse-t-il à son tour.

"Il n'y a pas de viols", affirme-t-il s'agissant des trois plaignantes entendues par les enquêteurs. Mi-juillet, une quatrième femme a dénoncé un viol qui aurait été commis le 23 mai 2014 par l'islamologue et un de ses amis au Sofitel de Lyon. Ici aussi, rien n'est fondé affirme-t-il sur RMC: "Le 23 mai 2014, je suis en train de donner une conférence à Baltimore (...) Je n'ai pas le don d'ubiquité".

Tariq Ramadan a été mis en examen en février 2018.Après presque dix mois de détention, il a été libéré mi-novembre avec interdiction de quitter le territoire.