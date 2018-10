publié le 03/10/2018 à 20:01

Une nouvelle disparition inquiétante dans la région. Le 18 septembre dernier un jeune homme de 32 ans est porté disparu à Schiltigheim.



La police nationale a lancé un appel à témoins pour retrouver Silvio Vadamanikon le 2 octobre. Peu d'informations sont livrées sur lui. Aucune précision sur ses vêtements ni sa corpulence. On sait en revanche qu'il mesure 1,73 m et qu'il est typé nord-africain.

La petite sœur de Silvio Vadamanikon raconte à RTL.fr que la photo publiée par la police ne correspond pas à son physique actuel. Il serait "très très maigre" et aurait les "cheveux plus longs" une "grosse barbe" aujourd'hui. Il était à vélo et portait un sac.

Paméla Vadamanikon précise : "Il a beaucoup de problèmes psychologiques et se méfie de toute le monde". Elle confie n'avoir aucun idée d'où pourrait être son grand frère, disparu depuis deux semaines. Son petit frère, Yohann, a également lancé un appel sur Facebook où il prévient que Silvio se "méfie de tout le monde".

Appel à témoins



Les enquêteurs de la Sûreté Départementale de #Strasbourg ont besoin de vos #RT dans le cadre d’une disparition inquiétante.



Par avance merci pour votre mobilisation. pic.twitter.com/fSnS3H9UFp — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 2 octobre 2018

Silvio Vadamanikon a disparu le 18 septembre Crédit : DR

La date de sa disparition met à mal un hypothétique lien avec l'affaire Sophie Le Tan. Le principal suspect de sa disparition a en effet été mis en examen dans la nuit du 17 au 18 septembre.