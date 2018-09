Disparition de Sophie Le Tan : une attente "interminable et insupportable", dit sa famille

publié le 22/09/2018 à 18:52

Deux semaines après la disparition de Sophie Le Tan, de nouvelles battues ont été organisées ce samedi en Alsace pour tenter de retrouver la jeune femme. L'étudiante de 20 ans est introuvable depuis le 7 septembre, jour où elle avait rendez-vous à Schiltigheim pour visiter un appartement. Dans cette affaire, un homme au profil inquiétant et au lourd passé judiciaire, Jean-Marc Reiser, a été mis en examen. Il est poursuivi pour assassinat mais continue de nier.



Pour la première fois, la famille de Sophie Le Tan s'est déplacée de Mulhouse à Strasbourg et a participé à une battue. Son père et sa cousine de 24 ans ont adressé quelques mots aux médias. "On en avait marre de rester les bras croisés, l'enquête avance vraiment lentement et on s'était dit : 'Il faut qu'on agisse'. Ça reste interminable et insupportable pour nous", confie sa cousine au micro de RTL.

Les proches sont venus avec des sacs de vêtements appartenant à la disparue, et sur le parcours au bord de l'eau près du Parlement européen, ils les ont fait renifler à la chienne pisteuse d'Isabelle, une mère de famille strasbourgeoise venue par solidarité. "C'est une façon de soutenir la famille (...) et d'aider à trouver la moindre piste, le moindre indice", témoigne cette Alsacienne.

Laurent, le petit cousin de Sophie, est très touché par cette mobilisation. "On s'accroche et on continue les recherches." Sans avancée d'ici ce soir, les battues devraient se poursuivre demain, dimanche 23 septembre.