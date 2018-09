et AFP

publié le 29/09/2018 à 22:51

Elles ont marché en silence. Ce samedi soir, environ 700 personnes se sont réunies en banlieue strasbourgeoise pour soutenir les proches de Sophie Le Tan. Cette étudiante de 20 ans est portée disparue depuis qu'elle est allée visiter un appartement à Schiltigheim (Bas-Rhin) le 7 septembre dernier.



De nombreux participants ont enfilé un T-shirt où l'on pouvait lire : "On lâche rien". Des photos de l'étudiante en économie et des roses blanches ont également été brandies. "Tous ces gens pour Sophie, pour soutenir et aider la famille, c'est magnifique, ça donne beaucoup d'espoir", a expliqué à l'AFP Laurent Te, le cousin de Sophie. À la fin de la marche, la famille de l'étudiante s'est recueillie devant l'immeuble de Jean-Marc Reiser, le principal suspect dans cette affaire.

L'homme de 58 ans a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. L'ADN de la jeune femme avait été retrouvé dans l'appartement du suspect. La famille de Sophie se constituera partie civile lundi 1er octobre selon leur avocat, ce qui lui permettra d'avoir accès au dossier d'instruction.