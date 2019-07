publié le 30/07/2019 à 19:30

Au lendemain de la découverte du corps de Steve Maia Caniço dans la Loire, le Premier ministre Édouard Philippe a donné une conférence de presse mardi 30 juillet, dans laquelle il avait exprimé son souhait de rencontrer les parents de Steve. "Je crois qu'il faut peut-être leur laisser le temps d'un recueillement, d'un deuil. Pour autant, évidemment, la famille de Steve aura surement à cœur de poser des questions au Premier ministre", a déclaré sur RTL, l'avocate de la famille de Steve, Cécile de Oliveira.

Édouard Philippe a également affirmé que, selon l'IGPN, "il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition". "Cela me déçoit ! Je pense que l’enquête judiciaire sera menée avec courage, loyauté, objectivité et qu'il y aura un lien d'établi entre la mort de Steve et l’intervention policière", a expliqué l'avocate.

Celle-ci a également réagi aux propos du Premier ministre sur l'organisation de la soirée du 21 juin dernier. "Je pense que l’enquête doit aller sur tous les terrains. L'ensemble des responsabilités doivent être interrogées évidemment. La Fête de la musique est un évènement qui se prépare entre la préfecture, la ville, la police, donc différentes responsabilités. Ce qui est important pour la famille de Steve Caniço, c'est que l'enquête se fasse dans la plus grande loyauté et objectivité", a-t-elle insisté.