publié le 29/06/2020 à 16:26

Six policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) ont été placés, lundi 29 juin, en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Ils sont suspectés de détention et transport de stupéfiants et vol, d'après des sources concordantes.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a "décidé d'engager une réflexion sur la réorganisation des unités de police de la CSI 93 à laquelle appartiennent les fonctionnaires mis en cause", a par ailleurs annoncé à l'AFP la préfecture de police.

