Coronavirus : le port du masque est-il obligatoire pendant l'accouchement ?

publié le 11/11/2020 à 07:08

Depuis plusieurs mois, les questions autour des règles sanitaires évoluent et se multiplient en raison de l'épidémie du coronavirus. Parmi elles, figure le port du masque obligatoire, notamment pour les femmes enceintes lors de l'accouchement. Depuis le début de la crise, de nombreuses femmes se sont vues forcer d'en porter un pendant qu'elles donnaient naissance à leur nourrisson et l'exécutif a donc fini par trancher.

Dans un communiqué commun paru ce lundi 9 novembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et la ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno, ont souligné que le port du masque pendant l’accouchement était "souhaitable en présence des soignants" mais qu'il ne peut "en aucun cas être rendu obligatoire".

"La naissance doit rester un moment privilégié même dans ce contexte d’épidémie sachant que chacun doit être attentif au respect des consignes de sécurité données par les personnels des maternités”, écrivent les ministres qui rappellent également que “l’accouchement dans des conditions sereines favorise le bien-être de la mère pendant la période du post-partum et la construction d’une relation parent-enfant de qualité”.

Dans un avis publié le mercredi 30 septembre, le collège national des gynécologues et obstétriciens (CNGOF) estimait également que le port du masque était “souhaitable” pendant l’accouchement et les efforts expulsifs, sans être imposé.

🔵🔴 [COMMUNIQUÉ]



Conditions d'accouchement en période de crise sanitaire :



➡️ Assurer le bien-être et la sécurité des futures mamans



➡️ Protéger les soignants



➡️ Permettre l'accompagnement du conjoint à toutes les étapes



🤰🤱👪@olivierveran | @AdrienTaquet pic.twitter.com/zll4PfQ0qz — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) November 9, 2020