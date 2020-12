publié le 27/12/2020 à 11:36

Alors que la campagne de vaccination se lance officiellement ce dimanche 27 décembre à Sevran et Dijon, le président de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel s'est satisfait du choix de la ville de son département car "la Seine-Saint-Denis est l'un des départements qui a payé un des plus lourds tributs face à cette épidémie".

"Je crois qu'avec ce choix, il y avait la volonté d'envoyer un signe fort envers ce département populaire, d'envoyer une lueur d'espoir et de reconnaître les difficultés auxquelles ont été confrontés le département et ses habitants" a-t-il ajouté.

Stéphane Troussel a également souligné qu'il n'a pas pu rencontrer les patients et le médecin qui vont se faire vacciner car "dans ce moment particulier que nous vivons, il y a une question de confiance qu'il faut établir entre les résidents et il faut que cette vaccination soit la plus utile et efficace possible".

Selon lui, il y a "plusieurs enjeux" dans cette campagne de vaccination. "Il faut rétablir la confiance sur la vaccination dans un pays qui exprime des doutes importants et adapter la stratégie de vaccination aux enjeux spécifiques d'un certain nombre de territoires et notamment de certains territoires ruraux qui sont des quasi-désert médicaux".