publié le 22/10/2020 à 20:32

Vendredi 16 octobre, une jeune fille de 15 ans a été poignardée à Noisiel (Seine-et-Marne), dans un appartement Airbnb qu'elle sous-louait pour s'adonner à la prostitution. Victime de plusieurs coups de couteau dans le ventre, l'adolescente était toujours hospitalisée ce mercredi 21 octobre.

Il est aux alentours de 6 heures vendredi 16 octobre, lorsque deux jeunes hommes de 20 ans préviennent les forces de l'ordre d'une agression survenue au 4 cours du Buisson à Noisiel, révèle Le Parisien. L'un d'entre eux avait la clé de l'appartement, une location Airbnb. Tous deux ont évoqué l'irruption d'individus dans le logement, qui serait à l'origine de l'agression. Les deux hommes, qui se sont présentés comme de simples clients ont été placés en garde à vue.

La victime, âgée de 15 ans et domiciliée à Montreuil en Seine-Saint-Denis, a été poignardée à plusieurs reprises dans le ventre. L'agression est survenue dans cet appartement de Noisiel, où elle se prostituait. Grièvement blessée, la jeune fille a été transportée à l'hôpital Necker - Enfants malades à Paris pour une suspicion de perforation du foie. Mercredi 21 octobre, la victime était toujours hospitalisée, sans que son pronostic vital ne soit engagé.



Proxénétisme aggravé sur mineure

Dans l'appartement, des préservatifs, usagers ou non, ont été retrouvés, ainsi que des gels lubrifiants et plus de 1.000 euros. Lorsqu'elle est sortie de soins intensifs, l'adolescente a reconnu sous-louer l'appartement afin de s'y prostituer. Les policiers ont identifié un troisième homme, qu'ils suspectent d'être lié à l'affaire. Il s'agit du locataire du Airbnb, un homme de 36 ans domicilié au Mesnil-Amelot (77).

Ce dernier a été interpellé chez lui lundi 19 octobre. À son domicile, les agents de police ont retrouvé plus de 3.000 euros ainsi qu'une arme de poing factice, précisent nos confrères. Les trois suspects nient toute implication dans de la prostitution. L'homme de 36 ans a indiqué aux policiers qu'il louait l'appartement aux deux plus jeunes et qu'il pensait que la mineure de 15 ans était simplement leur amie.

Les trois hommes ont été présentés au tribunal judiciaire de Meaux mardi 20 octobre. Une information judiciaire a été ouverte et tous les trois ont été mis en examen pour "proxénétisme aggravé sur mineure" et placés en détention. Toutefois, les proxénètes présumés ne seraient pas à l'origine de l'agression de la jeune fille. Ainsi, les recherches se poursuivent afin de trouver le ou les auteurs de cette attaque.