Un homme de 59 ans, propriétaire d'une maison à Perpignan qu'il louait en AirBnb, a été condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu'une obligation de soins pour voyeurisme aggravé. Il avait caché une caméra derrière la grille d'aération de la salle de bain. C'est une femme, qui avait loué l'endroit avec son compagnon à l'été 2019, qui s'en est rendu compte et qui a porté plainte.

Selon France Bleu Roussillon, qui rapporte les faits, l'homme avait une dizaine de vidéos de précédents locataires sur son ordinateur. Son ex-femme, dont il a divorcé mais a un temps continué à vivre avec, a également été filmée à son insu. Le propriétaire a reconnu les faits et a expliqué que c'était une "idée stupide" due à la "détresse sexuelle" qu'il ressentait depuis son divorce.

En plus de l'année de sursis, le quinquagénaire a été condamné à verser 1.500 euros de dommages et intérêts à son ex-femme et 1.000 euros à la vacancière qui a découvert son manège.