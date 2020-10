et AFP

publié le 09/10/2020 à 01:19

Deux enfants ont été brièvement hospitalisés ce jeudi 8 octobre après avoir manipulé un "petit pochon" de cocaïne dans une école maternelle à Gagny, en Seine-Saint-Denis.C'est ce qu'a appris l'AFP de sources concordantes, confirmant une information révélée plus tôt par Le Point.

Au total, six enfants ont joué avec de la cocaïne, qu'ils ont portées à leur bouche dans la cour de récréation et à l'intérieur d'une salle de l'établissement, selon une source policière. Un membre du personnel de l'école aurait ensuite jeté ce "petit ballotin d'un gramme de cocaïne maximum" dans une poubelle de l'école. "On ne sait pas encore si la drogue était cachée ou si elle a été apportée de l'extérieur par un élève".

Deux d'entre eux ont été brièvement hospitalisés pour des "symptômes de consommation de cocaïne" dont des "pupilles dilatées", a poursuivi cette source. Ils ont été examinés et sont sortis de l'hôpital jeudi soir, a précisé le maire de la ville, Rolin Cranoly.

Une enquête a été ouverte

"Je condamne avec la plus grande fermeté l'idée que quelqu'un ai pu pénétrer au sein d'un établissement scolaire avec en possession de la cocaïne", a assuré l'édile.

Contacté par l'AFP, le parquet de Bobigny n'était pas joignable dans l'immédiat. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale. En 2018, cent kilos de cannabis avaient été découverts dans une école de Bezons, dans le Val-d'Oise.