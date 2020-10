L'incroyable histoire du "chat", le cambrioleur de Thiago Silva, Booba et Patrick Sébastien

publié le 22/10/2020 à 10:32

Le magazine GQ vous raconte ce mois-ci l'histoire du cambrioleur de stars, que l'on surnomme "le chat". Cet homme est parvenu à échapper aux griffes de la police pendant 18 mois accumulant les coups parfois très osés, escaladant les toits et les gouttières, et qui visaient toujours les VIP de la capitale, du rappeur Booba à la star du PSG Thiago Silva en passant par l'animateur Patrick Sébastien.

Ce monte-en-l'air escaladeur a occupé les journées de la police judiciaire pendant de très longs mois. À l'origine de cette enquête ? Une série de cambriolages spectaculaires à la fin de l'année 2018.

Le rappeur Booba est l'un des premiers à donner l'alerte quand il découvre un soir tard son appartement de Boulogne-Billancourt en proche banlieue parisienne minutieusement fouillé et délesté de quelques montres de très grande valeur pour un butin total estimé à 500.000 euros. Sur place, les policiers ne trouvent rien ou pas grand-chose. Si ce n'est la fenêtre dégondée. L'indélicat, ils s'en rendent compte, a escaladé l'immeuble de cinq étages.

La BRB aux trousses du cambrioleur des stars

Les magistrats ont tout de suite l'intuition d'avoir affaire à un cador et le dossier est confié aux meilleurs enquêteurs en la matière, la BRB, prestigieux service de la police judiciaire parisienne, fraîchement auréolés d'un succès au retentissement mondial puisqu’ils ont fait tomber quelques mois auparavant toute l'équipe des braqueurs de Kim Kardashian.

Première décision des policiers : relier ce cambriolage à un autre quelques semaines plus tôt au domicile d'un joueur du PSG, Choupo-Motting, et chez qui, même chose, le voleur était passé par la gouttière sans laisser aucune trace derrière lui. L'intuition prend corps : il y a dans la capitale un gang assez malin pour savoir repérer les adresses prometteuses et assez agile pour escalader les façades.

Il faut souvent un coup de chance pour que les enquêtes progressent. C'est ce qui va se passer : trois semaines plus tard, à la veille de Noël, Thiago Silva, autre star du PSG, est visé à son tour en plein cœur du XVIe arrondissement dans la célèbre villa Montmorency qui est pourtant l'un des quartiers les plus sécurisés de la capitale.

Fin de partie grâce à la star du PSG Thiago Silva

Le problème avec les gens très riches c'est que, parfois, ils sont aussi très prudents et bien équipés. Thiago Silva avait en l'occurrence fait installer chez lui un équipement complet de vidéo-surveillance avec caméra nocturne. Et surprise le chat enfin est filmé avec une capuche, bien dissimulé, mais un détail qui va le perdre : une petite barbichette de hipster reconnaissable a priori très facilement.

C'est ce détail qui va permettre aux policiers de remonter sur un suspect. Un homme de 28 ans, figure du quartier Barbes à Paris, déjà connu pour des faits de cambriolage et porteur d'une barbichette en tout point semblable. Un homme que ses propres amis surnomment le chat. Les policiers n'ont plus de doute : ils tiennent enfin leur client.

La surveillance va venir le confirmer. Le chat ne tarde pas à remettre le couvert. C'est Patrick Sébastien qui est visé à l'été 2019. Deux autres cambriolages vont suivre mais là sous l'œil des policiers. Le chat est interpellé le 22 août 2019 avec toute son équipe avec lui. Le butin est en partie retrouvé.