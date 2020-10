publié le 29/09/2020 à 23:29

Samedi 26 septembre, une femme se déplaçait à vélo au centre-ville de Melun. Un homme lui aurait alors "demandé des faveurs sexuelles". Alors qu'elle a refusé, cet homme lui aurait crevé les pneus de sa bicyclette avant de l'agresser au couteau, rapporte Actu.fr.

Prévenus, les policiers sont intervenus et ont découvert la victime au sol, avec une blessure à la main et à la hanche. Ses jours ne sont pas en danger. Elle s'est vu depuis prescrire de cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT).



L'homme, originaire de Melun, a été interpellé. Des analyses ont montré qu'il avait plus de 2,3 grammes d'alcool dans le sang après son arrestation. Le suspect est âgé de 29 ans. Il a été placé en garde à vue avant d'être relâché. L'enquête préliminaire se poursuit pour préciser le déroulement des faits.