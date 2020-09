publié le 29/09/2020 à 15:07

Vendredi 25 septembre 2020, au pied des anciens locaux de Charlie Hebdo rue Nicolas-Appert, dans le XIe arrondissement de Paris, un Pakistanais a violemment attaqué deux journalistes qui travaillaient là. L'enquête a été confiée à des juges d'instruction pour "tentative d'assassinats" terroristes, a annoncé le procureur de la République antiterroriste Jean-François Richard, lors d'une conférence de presse ce mardi 29 septembre.

Zaheer Hassan Mahmoud, comme a reconnu s'appeler l'auteur présumé des faits, doit être présenté ce mardi après-midi à un juge d'instruction après la levée de sa garde à vue au terme des 96 heures légales dans le cas de faits terroristes. Il est accusé de "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroristes à caractère criminel".

"Totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignements", l'auteur présumé des faits "a de manière constante reconnu la matérialité des faits" et "ne fait allégeance à aucun groupe terroriste particulier". La détention provisoire a été requise, a précisé le procureur de la République.

Le suspect reconnait avoir 25 ans et non 18

Zaheer Hassan Mahmoud a par ailleurs reconnu être né au Pakistan en 1995 et non en 2002, a précisé le procureur national antiterroriste. Le suspect affirmait initialement s'appeler Hassan Ali et être né en 2002 au Pakistan, identité sous laquelle il avait bénéficié de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2018.

Confronté à un document pakistanais retrouvé dans son téléphone, "il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était âgé de 25 ans", a déclaré Jean-François Ricard, qui a confirmé que le suspect "était totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement".