publié le 25/05/2019 à 13:14

Le frère de Nordahl Lelandais, Sven, a été violemment agressé le 1er février dernier près de Point-de-Beauvoisin en Savoie. Le procès de ses deux agresseurs présumés s'est tenu jeudi 23 mai devant le tribunal correctionnel de Chambéry, rapporte le Dauphiné Libéré.



Le 1er février Sven Lelandais se promène dans le village de La Bridoire, où il habite, avec sa mère, quand une voiture s'arrête à sa hauteur. "Le premier, que je ne connais pas, a ouvert sa vitre pour me dire : 'T’es le frère de Lelandais, je vais t’en***er'", a-t-il raconté à la barre.

Sven Lelandais aurait ensuite été projeté au sol avant d'être passé à tabac, a raconté un témoin. Du côté des deux prévenus on assure que c'est Sven Lelandais qui a porté les premiers coups.

Transporté à l'hôpital, le nez fracturé et victime de plusieurs lésions, il a déposé plainte le lendemain. "Pour la énième fois, il y a eu des représailles contre la famille Lelandais. On se paye le frère et la mère à cause du frère", a souligné l'avocat du frère de Nordahl Lelandais, principal suspect dans la mort de la petite Maëlys et d'Arthur Noyer.



La procureure a requis 10 mois de prison pour le premier prévenu et un an ferme pour le second, absent au tribunal et au casier judiciaire déjà bien rempli. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin.