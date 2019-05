Nordan Lelandais : la photographie qui relance l'affaire Rauschkolb

publié le 23/05/2019 à 19:21

C'est un cliché énigmatique qui pourrait bien relancer l'enquête sur la mort de Thomas Rauschkolb. Révélé ce jeudi 23 par Le Parisien, on y voit Nordhal Lelandais, déjà soupçonné du meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, en compagnie d'une jeune femme dans une boîte de nuit savoyarde en août 2012.



Or, cette discothèque située à Grésy-sur-Aix, le Studio 54, est le dernier endroit où le jeune homme de 18 ans a été vu vivant fin 2014. Son corps avait été découvert le 28 décembre, non loin de là, dans la rivière Sierroz. Un endroit qui se situe seulement à une trentaine de minutes de voiture du domicile de l'ancien militaire de 36 ans.

Certes, cette photographie publiée par une employée de l'établissement n'atteste en rien de l'implication de Nordhal Lelandais dans ce dossier, mais cette "coïncidence" jette le trouble et pourrait relancer une enquête qui s'était conclue à l'époque comme un "accident d'ivresse", nous-dit le quotidien. Une piste à laquelle n'a jamais cru le père de la victime, pour qui cette photographie représente un "vrai espoir" de connaître enfin la vérité.

Mort de Thomas Rauschkolb : la troublante photo de Nordahl Lelandais https://t.co/K0rJlaXXp2 — Le Parisien (@le_Parisien) 23 mai 2019

Une cellule spécialisée de la gendarmerie avait déclaré en février avoir identifié une quarantaine de dossiers criminels dans lesquels l'implication de Nordahl Lelandais était examinée.