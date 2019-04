Nordahl Lelandais : quelles sont les affaires prioritaires pour la cellule Ariane ?

publié le 08/04/2019 à 17:36

40 dossiers. Après plus d’un an de travail et d'analyses, la cellule Ariane, créée en janvier 2018 afin d'enquêter sur le passé de Nordahl Lelandais, ont mis de côté 40 enquêtes sur les 900 étudiés initialement.



Les gendarmes ont classé chacun de ces dossiers selon différents critères. D'abord, le lieu de disparition, la date de disparition, l’âge et le sexe des victimes. Mais les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là, alors qu'ils se sont également basés sur des critères plus subjectifs, propres à leur sensibilité.

De quoi résoudre certains "cold case" ? Si les enquêteurs refusent de se projeter si loin, un haut-fonctionnaire, contacté par Le Parisien, évoque "des interrogations, parfois grosses, sur certains dossiers".

Et selon les informations du quotidien régional, ce lundi 8 avril, certains de ces dossiers occupent aujourd'hui le haut de la pile alors que Nordahl Lelandais a déjà avoué le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Quinze enquêtes ont en effet été jugées prioritaires : neuf du côté de la gendarmerie et six du côté de la police.

Des profils très divers

Du côté de la gendarmerie, qui est en charge de 15 enquêtes au total, contre 25 pour la police judiciaire, il y a par exemple une double affaire au Fort Tamié. Deux Savoyards, âgés de 22 et 45 ans, ont en effet disparu à un an d'intervalle après avoir participé à un festival électronique.



Les enquêtes concernant les disparitions d'Éric Foray (Drôme, 2016) et Nelly Balmain (Drôme, 2011) sont également d'actualité alors que les profils de Stéphane Chemin (Isère, 2014) et Lucie Roux (Savoie, 2012) ont interpellé les enquêteurs. Cette dernière a notamment fréquenté un hôpital psychiatrique en même temps que Nordahl Lelandais.



Du côté de la police judiciaire, certains dossiers ont là aussi attiré l'attention. C'est le cas de celui d'Adrien Fiorello (Loire, 2010), qui aurait fréquenté des établissements prisés de la communauté homosexuelle, Hugo Raffi (Savoie, 2012), Adlène Kifani (Drôme, 2009) et Thomas Rauschkolb (Savoie, 2014).