publié le 27/04/2021

En l'absence de toilettes ouvertes, une conductrice de poids lourd a été contrainte de satisfaire ses besoins au bord de la route, une décision qui lui a coûté cher. Celle-ci a été licenciée par son employeur quelques jours plus tard.

Virginie Campoy rentrait en direction la Sarthe après avoir récupéré une pelleteuse chez un agriculteur, lorsqu'une envie pressante l'a forcée à se garer au bord d'un champ. Quelques jours plus tard, son patron la convoque et lui montre une photo de ses excréments, prise par le propriétaire dudit champ. "On m'a annoncé que j'étais mise à pied pendant huit jours. Après ça, ils m'ont licenciée", raconte la conductrice, interrogée par France Bleu.

"Je ne pouvais pas faire autrement !", poursuit Virginie Campoy, "J'aurais pu demander au client d'aller chez lui, mais c'est interdit à cause de la crise sanitaire. Je ne pouvais pas non plus aller dans un bar ou un restaurant, tout est fermé ! Et j'avais quand même une demi-heure de route devant moi, je ne pouvais pas me retenir". Face à la décision de son employeur, la conductrice a évoqué un "licenciement abusif", avant de saisir les Prud'hommes.