publié le 26/04/2021 à 19:47

Ce n'était certainement pas la première fois qu'ils étaient sollicités pour aider des animaux à descendre d'un toit. Mais ces deux derniers jours, en Bourgogne, des pompiers ont été mobilisés deux jours de suite... Pour contribuer au sauvetage d'un chien et de deux chèvres.

Les faits, pour le moins insolites, sont relatés par nos confrères de France bleu. Les soldats du feu ont été appelés pour déloger de drôles de petits "cascadeurs". D'abord, ce dimanche 25 avril, dans le centre historique de Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or, pour sauver le chien Larry, coincé à huit mètres de hauteur, sur un toit.

Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque ce lundi 26 avril, les pompiers sont intervenus à Thoires, dans le nord du même département, relatent nos confrères. Mais cette fois, pas de chien : ce sont deux chèvres naines qui avaient grimpé sur un toit. Elles étaient "coincées à 12 mètres de haut depuis 48 heures", précisent les secouristes auprès de la radio locale. Une fois de plus, la grande échelle des pompiers a été déployée, et les deux animaux ont été sauvés.