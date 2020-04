Sarthe : la gendarmerie recherche une adolescente disparue

publié le 15/04/2020 à 04:46

La gendarmerie de la Sarthe mène une enquête après la disparition d'une adolescente de 15 ans, dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 avril. Les recherches s'orientent vers un plan d'eau, La Ferté-Bernard.

"Un hélicoptère venu de Tours, un maître-chien et des gendarmes arpentaient ce mardi après-midi les rues et les abords du plan d'eau de La Ferté-Bernard", en vain. L’adolescente, âgée de 15 ans, aurait quitté, lundi, son domicile, à La Ferté-Bernard, dans le but de rejoindre des amis et sans prévenir ses parents. D'après le parquet du Mans, "les premiers éléments laissent augurer une chute accidentelle dans la rivière" qui alimente La Ferté-Bernard, rapporte France bleu.

Pour tenter de retrouver sa piste, "une dizaine de gendarmes, dont un maître-chien, a été déployée pour arpenter", à pied, en voiture et en hélicoptère, les rues de la ville et les abords du plan d'eau. Des plongeurs ont été mobilisés pour effectuer des recherches dans la rivière à bord de deux canoës.