publié le 14/04/2020 à 20:08

Drame familial à Poitiers. Un nourrisson, âgé de 3 mois, "est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital Trousseau de Tours dimanche 12 avril 2020". Il avait été admis dans un état urgent au CHU de Poitiers avant d'être transféré à Tours alors que son pronostic vital était engagé.

Les soignants ont constaté de multiples fractures et blessures sur le bébé, causées par de mauvais traitements : "les faits ont eu lieu dans un appartement de la place de Rochemaux, dans le quartier de Beaulieu, à Poitiers", rapporte La Nouvelle République. "La maman, séparée du papa, avait confié l'enfant l'après-midi. C'est elle qui avait alerté les secours en constatant l'absence de réaction de son bébé."

Le père, principal suspect, a été placé en garde à vue et déféré au parquet de Poitiers, lundi 13 avril. Sous l'emprise de l'alcool, il a nié avoir maltraité le petit et expliqué être tombé avec le bébé dans les bras en se prenant les pieds dans un tapis. Mais son témoigne est jugé incompatible avec les examens médico-légaux, explique le parquet de Poitiers. L'homme a été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par ascendant" et a été placé en détention provisoire.