Gard : un conjoint violent cachait une discothèque dans sa cave

Une femme a été frappée par son conjoint, sous l’emprise de stupéfiants, mercredi 8 avril vers Saint-Ambroix, dans les Cévennes (Gard). Le couple se disputait devant les enfants.

La femme a prévenu les gendarmes. Lors de sa garde à vue, l’homme a reconnu des faits de violence sur sa concubine, comme le rapporte France 3. Qui plus est, l’homme était également soupçonné de travail dissimulé. Il s’avère qu’il avait créé une discothèque illégale dans le sous-sol de sa maison. Il faisait payer l’entrée et proposait de louer la pièce.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert une véritable discothèque avec 4 salles aménagées d’une totalité de 140 m2 et pouvant accueillir plus de 100 personnes. L’endroit comprenait un espace informatique et de gestion du son et lumière, un espace "pole dance", une piste de danse, un bar, et un espace détente avec vidéoprojecteur.

19.000 euros de matériel saisi

Des soirées s’y sont tenues fin mars, alors que le confinement était déjà prononcé. Les gendarmes ont saisi 19.000 euros de matériel pour mettre fin aux infractions de sécurité et de non-conformités constatées. L’individu a été incarcéré 26 mois pour des procédures antérieures. Il sera jugé en septembre.