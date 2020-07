publié le 28/07/2020 à 02:13

À plusieurs reprises, ces dernières semaines, des baigneurs ont été attaqués au niveau des mollets par des poissons, sur la plage du Veillat, à Saint-Raphaël, dans le département du Var. D’autres baigneurs ont parlé de morsures désagréables.

Quatre vacanciers se sont rendus au poste de secours, comme le rapporte l'article de Nice Matin. Ils saignaient de façon assez importante au niveau des mollets. Par précaution, ils ont été conduits à l’hôpital. "On sent la morsure et ça s’accroche à la jambe moins d’une demi-seconde", raconte une baigneuse.

D'après les sauveteurs, les morsures pourraient venir d'un sar, ou encore d’un baliste. Un poisson agressif qui dresse ses épines dorsales lorsqu’il se sent en danger et aux dents pointues. Pour le moment, aucune restriction n'est prévue pour les baignades. La mairie de Saint-Raphaël dit prendre en charge le problème.