Chauvigny : un père et son fils de 4 ans décèdent dans un accident de hamac

et AFP

publié le 27/07/2020 à 16:42

Un père et son fils de quatre ans sont morts, et la mère a été blessée, dimanche 26 juillet à Chauvigny, dans la Vienne, quand le poteau de pierre qui soutenait leur hamac s'est effondré sur eux, a indiqué lundi la gendarmerie à un correspondant de l'AFP.

L'homme de 40 ans et son épouse somnolaient dans le hamac de leur jardin quand leur fils a sauté dessus, ce qui aurait ébranlé le pilier de pierre de deux mètres qui s'est effondré sur eux. Malgré l'arrivée rapide des secours, les pompiers et le SAMU n'ont pu réanimer le père et son fils. La mère, blessée au bras, a été hospitalisée au CHU de Poitiers.

Les deux autres enfants du couple, âgés de six ans et deux ans, et qui n'ont pas assisté à la scène, ont été pris en charge par les voisins puis par une cellule médico-psychologique, rapporte France Bleu Vienne.