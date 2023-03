Rumeurs transphobes : pourquoi la procédure lancée par Brigitte Macron a été annulée ?

L'épouse du Président de la république, Brigitte Macron, a vu ce mercredi la procédure qu'elle avait intentée à deux femmes en février 2022 - à la suite de rumeurs lancées par ces dernières la dépeignant comme une femme transgenre - annulée par le tribunal judiciaire de Paris. Une assignation déclarée nulle par le tribunal, dont la décision citée par l'AFP fait état d'une mauvaise qualification des faits.

En effet, Brigitte Macron, ses trois enfants et son frère, avaient assigné le 15 février 2022 deux femmes, l'une se présentant comme une "médium", l'autre comme une "journaliste indépendante", pour "atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'image". Or, les faits qu'ils dénonçaient auraient dû être qualifiés de "diffamation publique", a indiqué le tribunal.

Brigitte Macron et ses proches souhaitent faire condamner ces deux femmes à leur verser des dommages-intérêts pour avoir diffusé sur la chaîne YouTube de la "médium", le 10 décembre 2021, "une thèse parfaitement farfelue" selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé, mais que son frère aurait pris cette identité après avoir changé de sexe.

Une fausse information virale

Cette fausse information, qui avait d'abord circulé à bas bruit, avait ensuite connu un écho plus important et s'était également déclinée en accusations, plus graves, de pédocriminalité portées contre la Première dame. L'entretien de quatre heures diffusé sur internet évoquait également des interventions chirurgicales qu'aurait subies Brigitte Macron, prétendant qu'elle ne serait pas la mère de ses trois enfants, et donnant des informations personnelles sur son frère.

Une dernière carte à jouer

Toutefois, Brigitte Macron pourrait bel et bien avoir gain de cause. Car, parallèlement à cette procédure au civil, l'ancienne enseignante a intenté une action distincte, au pénal, avec une plainte avec constitution de partie civile pour "diffamation publique" cette fois, déposée le 31 janvier 2022. Cette procédure est toujours en cours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info